Шакире считает, что Клопп поступил правильно, не взяв его в Сербию на матч с Црвеной Звездой

Полузащитник Ливерпуля Джердан Шакири рассказал, что с пониманием принял решение главного тренера Юргена Клоппа не брать его на выездной матч Лиги чемпионов с Црвеной Звездой.

"Тренер хотел сосредоточиться на футболе, потому что каждый знает, какие у меня отношения с Сербией. Там очень жаркая атмосфера, и было лучше оставить меня дома и думать только о футболе.

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Когда я бывал там, каждый показывал на меня пальцем. Я был в оптимальной форме, но остался дома и тренировался с некоторыми другими футболистами. Я хотел хорошо сыграть в воскресенье (с Фулхэмом. – прим. Футбол 24) и думаю, что у меня получилось", – цитирует Шакири Evening Standard.

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