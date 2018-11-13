toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЛИГА НАЦИЙ

Шакире считает, что Клопп поступил правильно, не взяв его в Сербию на матч с Црвеной Звездой

15:08 48 Читати українською
Шакире считает, что Клопп поступил правильно, не взяв его в Сербию на матч с Црвеной Звездой
Джердан Шакири / фото из соцсетей

Полузащитник Ливерпуля Джердан Шакири рассказал, что с пониманием принял решение главного тренера Юргена Клоппа не брать его на выездной матч Лиги чемпионов с Црвеной Звездой.

"Тренер хотел сосредоточиться на футболе, потому что каждый знает, какие у меня отношения с Сербией. Там очень жаркая атмосфера, и было лучше оставить меня дома и думать только о футболе.

“F*ck you, Liverpool F*ck you”, – захватывающее видео, как сербские фанаты "приветствовали" мерсисайдцев

Когда я бывал там, каждый показывал на меня пальцем. Я был в оптимальной форме, но остался дома и тренировался с некоторыми другими футболистами. Я хотел хорошо сыграть в воскресенье (с Фулхэмом. – прим. Футбол 24) и думаю, что у меня получилось", – цитирует Шакири Evening Standard.

Црвена Звезда уверенно победила Ливерпуль – сенсация дня в Лиге чемпионов

Англия12 турЭнфилд (Ливерпуль)

Ливерпуль - Фулхэм: Воскресенье 11 ноября 2018

Ливерпуль
Матч окончен
2 : 0
Фулхэм
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Англия Италия Джердан Шакири Джердан Шакири Ливерпуль Ливерпуль Юрген Клопп Юрген Клопп Ливерпуль - Фулхэм Црвена Звезда - Ливерпуль
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
23
час
:
8
мин
Казахстан
17:00
Латвия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук