Шакири официально стал игроком Лиона
20:01 - Читати українською
Швейцарский полузащитник Джердан Шакири продолжит карьеру в Лиге 1.
Лион договорился с Ливерпулем о полноценном трансфере Шакири, сообщает официальный сайт французского клуба.
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29-летний швейцарец оставил свою подпись на контракте, который рассчитан до лета 2024-го. Мерсисайдцы получили за своего хавбека 6 млн евро, и могут рассчитывать еще на 5 млн в виде бонусов.
В 2018-м Ливерпуль приобрел Джердана у Сток Сити за около 15 млн евро. В прошлом сезоне АПЛ Шакири провел 14 матчей, в которых отметился двумя ассистами.
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