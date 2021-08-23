Лион договорился с Ливерпулем о полноценном трансфере Шакири, сообщает официальный сайт французского клуба.

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29-летний швейцарец оставил свою подпись на контракте, который рассчитан до лета 2024-го. Мерсисайдцы получили за своего хавбека 6 млн евро, и могут рассчитывать еще на 5 млн в виде бонусов.

В 2018-м Ливерпуль приобрел Джердана у Сток Сити за около 15 млн евро. В прошлом сезоне АПЛ Шакири провел 14 матчей, в которых отметился двумя ассистами.

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