Во время игры на трибунах стадиона произошла драка. Как выяснилось, активным фанатам "бело-синих" не понравилась реакция других болельщиков на зажженные ими файеры. Поклонники Динамо, ставшие очевидцами событий, поделились наболевшим в соцсетях.

"Динамо, ультрас – это ваша беда. Шакалы, которые бросаются на болельщиков с детьми. А, главное, почему? Из-за замечания, чтобы не жгли файеры, из-за которых детям нечем дышать... В итоге: избитые родители и перепуганные дети, которые больше на матчи любимого клуба ни ногой. Спасибо, ультрас. Спасибо, НСК Олимпийский, за нашую "безопасность", – написала Ирина Федорченко в Facebook.

"Детский День на НСК Олимпийский. О самом футболе писать не хочу, потому что нечего писать. Напишу о матчдей. Потому что сегодня Динамо сделало день детей, всем болельщикам до 14 лет вход был свободный, поэтому детишек было действительно много. Вот и я в честь шестого дня рождения взял впервые в жизни на футбол своего крестника.

Матч стартовал, все было окей, зажгли файеры, трибуны скандировали "Динамо", прекрасная погода и дети с раскрытыми ртами смотрели на поле. До 10-й минуты.

Потому что в этот момент представителям почтенных ультрас Динамо не понравилось, что из соседнего сектора им сделали замечание касательно вонючости файеров. И 10-15, а через минуты еще столько же чуваков из этого сектора перелезли в соседний и вместе начали ногами, руками бить 2-3 людей, которые там сидели, потом они понеслись дальше, к ним подтянулись еще 10 приятелей и они дальше месили уже лежащих людей. На крики и просьбы соседей по сектору они никак не реагировали, они просто стаей калечили трех болельщиков.

Конечно, как только появилась полиция, эти воины бежали, как мыши, в разные стороны, но через несколько минут они снова полезли кого-то бить. На простой сектор, в детский день.

Мой крестник в тот момент перестал смотреть футбол, он не мог оторваться от того, что делается в 39-41 секторах, а потом спросил: "Крестный, а что эти дурачки делают, это же футбол?". Вот и у меня вопрос. А что они делают?" – поделился своими впечатлениями Виталий Волочай.

Напомним, после 8-ми туров УПЛ Динамо возглавляет турнирную таблицу, набрав 22 очка. В среду, 22 сентября, команда Мирчи Луческу сыграет с Шахтером в матче за Суперкубок Украины-2021.

Динамо – Александрия: VAR отдал Луческу "долг" за ЛЧ, феномен Гармаша и тяжелая победа киевлян перед Суперкубком