В 9 туре чемпионата Шотландии Селтик одолел Мазервелл со счётом 2:1, и тем не менее правый защитник красно-желтых обратил внимание на уязвимость действующего чемпиона Шотландии.

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"Наш вратарь умеет играть ногами, и это очень помогает. Мы можем полагаться на него, он - наша дополнительная опция. Я постоянно смотрю, как игроки Реала пасуют на своего вратаря и понимаю, как хорошо, что и у нас есть такая возможность. Если бы мы в матче с Селтиком чаще задействовали нашего вратаря, это утомило бы соперника. Они прессингуют и прессингуют, но игроки Селтика тоже люди, поэтому они не могут продолжать прессинговать вечно", - отметил Макгинн в комментарии Glasgow Times.

Отметим, что высокий прессинг – неотъемлемая черта футбола главного тренера Селтика Ангелоса Постекоглу. Фан-портал Селтика The Celtic Bhoys признаёт: ближе к концу матчей производительность действующих чемпионов Шотландии во время прессинга падает, потому что футболистам тяжело поддерживать высокую интенсивность в течение 90 минут.

Напомним, что 14 сентября в Польше Шахтер и Селтик разыграли ничью 1:1. Шахтер сыграет в Шотландии на поле Селтика в рамках 6-го тура группового этапа ЛЧ 25 октября.

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