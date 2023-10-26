Молодые дриблёры Барселоны лучше всего любят проявлять себя в матчах против Шахтёра.

Ламин Ямал совершил 5 успешных дриблинг-действий в матче с Шахтёром в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Как информирует Opta, эта статистика вошла в четвёрку лучших показателей юных дарований Барселоны в истории клуба в Лиге чемпионов с сезона 2003/04 – с тех пор как Opta ведёт подобную статистику.

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Только Лионель Месси и Тьяго Алькантара совершали больше успешных дриблинг-действий в одном матче "блаугранас" в ЛЧ – по 6. Что интересно, Месси отметился подобным достижением также в матче против Шахтёра, в 2004 году.

Лучшие тинейджеры-дриблёры Барселоны в ЛЧ с сезона 2003/04:

6 – Лионель Месси (против Шахтёра в 2004 году)

6 – Тьяго Алькантара (против Рубина в 2010 году)

5 – Педри (против Ювентуса в 2020 году)

5 – Ламин Ямал (против Шахтёра в 2023 году)

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