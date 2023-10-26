"Шахтер очень сильно усложнил нам этот матч. Они сражались за игру первым номером, хотели навязать нам игру – они были хороши в техническом плане. Мы допустили несколько ошибок, но в целом я доволен качеством нашей игры. Уверен, что мы могли победить с более крупным счётом.

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Фермин Лопес? Я от него в восторге. Мы его очень ценим, он будет играть за Барселону долгие годы. Поверьте, я бросаю слова на ветер - знаю, о чём говорю. Он морально готов, у него хороший сезон и он обладает потрясающим дальним ударом. Очень рад, что у меня в команде есть такой игрок.

Перед тем как он забил, у нас состоялся разговор. Я попросил его начинать движение "со второй линии" – ему следовало опуститься глубже. Как только он это сделал, чтобы завладеть мячом, он получил хорошую возможность нанести удар по воротам и воспользовался ею. Я сказал ему, что защитник Шахтёра слишком много внимания уделяет Ямалу, и что Фермин может и должен воспользоваться этим пространством", – цитирует Хави корреспондент Футбол 24.

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