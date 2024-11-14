Нива на своей страничке в Facebook объявила о договоренности проведения контрольного матча с Шахтёром. Встреча состоится 19 ноября в Винниках на стадионе имени Богдана Маркевича. Начало встречи - в 14:00.

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Вопрос о прямой трансляции матча в данный момент решается, информация по этому поводу будет объявлена позже. Напомним, что Ниву тренирует легенда "горняков" Юрий Вирт – он становился чемпионом Украины в составе Шахтёра целых 5 раз.

По итогам 13 неполных туров в Первой лиге Нива занимает 13-е место в турнирной таблице. После 12 туров в УПЛ Шахтёр занимает третье место, отставая от Александрии и Динамо на 6 очков.

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