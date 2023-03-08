Главный тренер Фейеноорда Арне Слот остался впечатлён уровнем Шахтёра после того, как проанализировал игру украинской команды в этом сезоне.

"Шахтёр существенно поменял состав, но в новом сочетании команда хорошо выступила в групповом этапе Лиги чемпионов. Когда уходит такой игрок как Мудрик, можно ожидать, что команда станет слабее. Но Марино Пушич (помощник, - прим. Футбол 24) сказал мне, что за последний год Шахтёр привлёк в свой состав многих лучших молодых игроков страны. Поэтому в вопросе качества команда явно не потеряла.

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Соперник хорошо обращается с мячом. Роберто Де Дзерби тренировал команду прежде, и я заметил, что он оставил свой след. Игра "горняков" в атаке осталась прежней. Это дисциплинированная команда, которую интересно анализировать. Шахтёр играет в хороший футбол.

Йовичевич считает Фейеноорд фаворитом противостояния? Этот статус не позволяет выигрывать матчи. Для нас это комплимент, тем более, от тренера клуба, который участвовал в Лиге чемпионов. Мы должны сыграть невероятно сильно, потому что я думаю, что именно у Шахтёра более сильная команда", – приводит Voetbal International слова Слота.

Матч Шахтер – Фейеноорд состоится в четверг, 9 марта.

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