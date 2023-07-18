Шахтёр сократил финансовые запросы, а Интер увеличил предложение в переговорах по трансферу вратаря Анатолия Трубина.

Переговоры между Шахтёром и Интером по поводу Трубина остаются сложными. Как информирует TMW, донецкий клуб сократил свои запросы и требует не 20, а 18 млн евро за голкипера сборной Украины.

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Сообщается, что Интер тоже пошёл навстречу и накинул 2 млн евро по сравнению с первым предложением. Теперь "нерадзурри" готовы заплатить за Трубина 12 млн евро. Несмотря на компромиссы с обеих сторон, клубы далеки от соглашения – разница в запросах составляет 6 млн евро.

Интер торопится с подписанием вратаря: клуб хочет оформить сделку до начала своего японского турне.

Контракт Трубина с Шахтёром рассчитан ещё на один год.

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