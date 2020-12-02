"Мы все-таки надеялись, что Шахтер сыграет достойно. Достойно – это значит не проиграть. Но то, что Шахтер второй раз обыграет Реал и еще со счетом 2:0 – мы даже и не думали об этом. Конечно мы переживали, но думали, что у Шахтера выйдет сыграть достойно. И это у команды Каштру получилось.

Шахтер – Реал – 2:0 – видео голов и обзор матча

Я обратил внимание, что когда атаковали "горняки" и были столкновения с игроками Реала, то мадридцы сразу бежали к судьям. Здесь речь идет об эмоциональном состоянии команды. А игроки Шахтера не подходили к судьям и не спорили. Сегодня важным моментом было то, что Шахтеру удалось выйти из психологической ямы", – цитирует Морозова сайт ТК Футбол.

Заметим, что в группе В невероятно закрученная интрига, а потому путевки в плей-офф ЛЧ будут разыгрываться в последнем туре. Сейчас лидирует Боруссия М с 8 очками, Шахтер идет вторым (7 пунктов), третий – Реал (7), Интер располагается на дне (5).

Дежавю! Шахтер снова прибил Реал и имеет хорошие шансы на плей-офф Лиги чемпионов