"Обстановка в стане "бело-синих" сложная. Все мы видели, как с подобной проблемой немного ранее столкнулся Шахтер. Не исключено, что именно это негативно повлияло на игру "горняков" с Боруссией. Но Шахтер уже отходит от удара пандемии, а вот Динамо его только предстоит выдержать.

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Все будут осторожничать. Однако "горнякам" терять нечего. Команде Каштру ничего не остается, как действовать агрессивно, стараться вести игру. Динамо устроит и ничья, а значит сохранение комфортного отрыва от Шахтера в четыре очка. Думаю, наши гранды выйдут решать разные задачи.

Поражение может стать для наставника "горняков" фатальным. В таких случаях клубы обычно меняют тренеров. Шахтер не может себе позволить предоставить коучу много времени на строительство команды. Здесь важно не столько то, что Шахтер проиграл со счетом 0:6 в матче Лиги чемпионов, а то, насколько футболисты доверяют своему тренеру. Если между ними пропала химия, то лучше разойтись… Посмотрим, как "горняки" смогут переломить неблагоприятную для себя ситуацию", – цитирует Евгения Левченко Команда 1.

Напомним, матч между Динамо и Шахтером состоится уже сегодня, 8 ноября. Начало Классического в 17:00.

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