"Украина очень страдает от войны, но украинцы сплоченные, как никогда. Это очень большое нервное напряжение – в таких условиях тренировать Шахтер, потому что это значит жить изо дня в день с этими сиренами, сигнализациями, взрывами, жить в подвалах…

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В то же время ты должен быть успешным в спорте, потому что такой клуб, как Шахтер, заставляет тебя. Хочу подчеркнуть – это большая заслуга, что мы смогли думать о том, как соревноваться с такими большими командами, как Реал Мадрид или Лейпциг, и фактически выживать.

В основном составе Барселоны на этот матч не хватает восьми игроков, поэтому здесь все сбалансировано. Шахтеру терять нечего – это большая сцена, чтобы показать хороший футбол. Барса всегда остается Барсой и они являются фаворитами. Шахтер имеет "оружие" - драйв и энергию, потому что они знают, за кого играют, это видно. Это дополнительная мотивация. У них много талантов", – цитирует Йовичевича Cadena Ser.

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