"Ситуация в Шахтере очень сложная. Даже косвенные признаки указывают на то, что клуб может прекратить существование. Влияние на бизнес владельца Шахтера после этой войны будет очень негативным. И все будет зависеть от персональных "хотелок" Ахметова.

Де Дзерби расторг контракт с Шахтером, – СМИ

В Шахтере сейчас нет тренировочного процесса. Неизвестно, тренируются ли украинские игроки индивидуально или не тренируются вообще. Юниоры Шахтера находятся в Хорватии, и там тоже нет системного подхода в сложившейся ситуации – что они будут работать с каким-то клубом, это будет какая-то аренда или договоренность и потом они вернутся в нормальном тонусе в Украину.

Нет работы и в первой команде, поскольку Де Дзерби расторг контракт с Шахтером. Вместе с ним покинул дончан и тренерский штаб. Пока клуб пытается договориться об аренде с правом выкупа для своих легионеров. Шахтер пытается вытащить все активы, которые вложил в этот проект.

В свою очередь директор "горняков" по системному развитию и коммуникациям Юрий Свиридов возразил, что клуб якобы расформовывается: "Это абсолютный бред. Шахтер был, есть и будет. Но сегодня о будущем мы говорим только в контексте всей страны: сначала – победа в войне, только потом – футбол как признак мирной жизни", – сообщил Михаил Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

Напомним, после первой половины сезона Шахтер в турнирной таблице УПЛ шел первым, на два пункта опережая Динамо.

Россия напала на Украину: Де Дзерби уходит из Шахтера, Вирт продал главный трофей карьеры, сильные слова Реброва (LIVE)