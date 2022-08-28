Селтик обыграл Данди Юнайтед со счетом 9:0 в 5 туре шотландской Премьер-лиги.

Шотландия, Премьер-лига, 5 тур

Данди Юнайтед – Селтик – 0:9

Голы: Фурухаши, 15,40, 45+2, Жота, 45+6, Абада, 50, 59, 77, Юранович, 55, Старфельт, 81

Селтик на выезде разгромил Данди Юнайтед. 4 гола влетели еще до перерыва – хет-трик оформил японский форвард Фурухаши, еще один мяч записал на себя Жота.

Во втором тайме избиение продолжилось. Теперь уже израильтянин Абада отличился хет-триком, а Юранович и Старфельт забили по голу после стандартов.

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9:0 – как Ливерпуль в субботу с Борнмутом. Селтик лидирует в чемпионате Шотландии со 100-процентными показателями. С новым тренером Анге Пастекоглу команда показывает яркий и эффективный футбол.

Селтик сыграет с Шахтером на групповом этапе Лиги чемпионов. Соперники встретятся во втором и пятом турах.