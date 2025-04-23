Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка Украины по футболу между Полесьем и Шахтером.

"Мне кажется, Шахтеру Полесье уже снится. Но Шахтер – это очень сильная команда, и то, что мы их победили три раза, ничего не говорит.

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Надо побеждать, надо выходить хорошо, с хорошим настроением, с победным, и играть очень хорошо. Еще раз повторю: Шахтер – очень сильная команда", – цитирует Усика пресс-служба Полесья.

Стоит отметить, что Александр Усик является футболистом житомирского клуба, однако еще не выходил на поле в официальных играх.

Полуфинальная встреча Кубка Украины между командами, возглавляемыми Имадом Ашуром и Марино Пушиием, запланирована на сегодня, 23 апреля, в Житомире.

Добавим, что Полесье не проигрывало донецкому Шахтеру с 2023 года.

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