"Нужно учитывать, что в команду пришел новый тренер, к которому игроки только приспосабливаются. Продолжается знакомство наставника с подопечными, происходят разные сочетания на поле. И не стоит забывать, что ответная игра прошла на искусственном покрытии, к которому также необходимо привыкать. Плюс счет первого поединка позволил наставнику экспериментировать во втором матче.

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Что отметил для себя в игре Шахтера? Новые требования, схематическое расположение по принципу Барселоны – 4-3-3. Перемещение, врывание, освобождение флангов, высокий прессинг в средней зоне. Но, чтобы все это довести до автоматизма, нужно время. Однако сейчас видно, что физически команда готова лучше, чем в прошлом году на этот период времени. Видно, что Туран не дает подопечным спуска, держит всех в тонусе, для него нет авторитетов. А учитывая то, что все хотят играть, то футболисты изо всех сил будут доказывать свою состоятельность перед наставником.

Кто из "горняков" запомнился больше всего? Неплохо выглядел Очеретько, в первом тайме понравился Азаров, который часто подключался к атакам и успевал в оборону. Всегда на своем месте был Траоре, правда, до него не всегда доходили мячи. Многие сыграли на своем высоком уровне, тот же Бондаренко, Бондарь.

Насчет дуэли с Бешикташем... Встретятся две приблизительно равные команды. Тут будет важно, кто в каком состоянии подойдет к этим поединкам. Там цена одной ошибки может быть катастрофической. Со стороны турецкой прессы будет повышенное внимание. Ажиотаж вокруг этих матчей, на мой взгляд, будет сумасшедший.

У Шахтера мотивация будет зашкаливать, ведь в прошлом сезоне "горняки" явно не блистали. К тому же необходимо набирать очки в копилку коэффициентов для Украины. Шахтеру нужно реабилитироваться перед болельщиками, причем, во всех турнирах. И потенциал для этого у команды есть", – сказал Кривенцов в комментарии Sport.ua.

Напомним, для Бешикташа поединок с Шахтером станет первым официальным после летней паузы. Матчи состоятся 24-го и 31-го июля. Первую игру "горняки" проведут в гостях в Стамбуле.

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