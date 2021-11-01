"Нужно ли Шахтеру отпустить Дентиньо в другой клуб? Что касается Дентиньо, то это тоже ведущий игрок и он тоже опытный футболист. Он давно в команде. Да, такие игроки пригодятся в команде.

Дентиньо с экс-звездой Шахтера "намекнул" на место продолжения карьеры

Но я не думаю, что Дентиньо устроит играть через матч или два. Я думаю, в Шахтере все равно курс на омоложение команды есть. В Шахтере очень много перспективных футболистов, которые сидят на замене, но у них очень большое будущее.

Поэтому, конечно, Шахтеру нужно продавать уже таких футболистов, как Дентиньо. И это касается не только Дентиньо. Не буду называть фамилии, но, думаю, что Шахтеру нужно двигаться вперед. Мне кажется, Дентиньо нужно уходить уже этой зимой", – заявил Воробей в комментарии Metaratings.

Напомним, что бразильский легионер защищает цвета Шахтера с лета 2011 года с перерывом на аренду в Бешикташе. Контракт Дентиньо с "горняками", по одной из версий, действует до 8 ноября.

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