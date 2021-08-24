"Во-первых, поздравляю команду с победой над Черноморцем. Многие молодые, много новых игроков. Радуюсь, что футбол вернулся в Одессу, в город, который живет футболом, что болельщики на стадионе – это очень приятно. Самым главным было выиграть. Теперь в среду нас ждет финал с Монако. Некоторые футболисты отдохнули, это хорошо, а сейчас начинается подготовка к Монако.

Шахтер – Монако: где смотреть матч Лиги чемпионов

Спасибо нашим фанатам в Одессе! Поддержка всегда очень приятной. Хочу пригласить всех болельщиков Шахтера, Украины, одного и другого Металлиста поддержать в среду нашу команду. Нам нужна эта победа, чтобы повысить футбольный имидж Украины, имидж Шахтера, чтобы Лига чемпионов вновь приехала в Украину", – заявил Срна в комментарии Shakhtar News.

Напомним, матч Шахтер – Монако состоится 25 августа, начало в 22:00. Гостевую встречу "горняки" выиграли со счетом 1:0.

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