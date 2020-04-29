"Шахтеру не нужен ни один игрок, там полный комплект": журналист ТаТоТаке опроверг слухи о трансферах "горняков"

Ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский поделился собственной информацией о заинтересованности Шахтера в двух игроках Бока Хуниорс – Николасе Капальдо и Агустине Абандо.

"История странная, потому что в профессиональных клубах так не делают, большие деньги и большие трансферы любят тишину. Самое интересное, что, по моей информации, практически с первых уст директора академии Шахтера Хорхе Раффо – он ничего не говорил о этих игроках, это медиаподстава с аргентинской стороны. Кому это выгодно? Всем – футболисту, который хочет подписать новый контракт с Бокой, самой Боке, которая хочет показать, что нашими игроками интересуются такие серьезные клубы.

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Вообще, по моей информации, в шорт-листе Шахтера сейчас нет ни одного игрока с грифом "Разыскивается". Там полный комплект, никто не нужен. Считают, что даже в центре защиты все окей", – рассказал Спиваковский в эфире ТаТоТаке.

Напомним, в течение зимнего трансферного окна Шахтер не приобрел ни одного новичка, отпустив некоторых собственных игроков в аренды.

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