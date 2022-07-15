"Много эмоций. В последний раз мы все вместе увиделись 1 мая в Сплите, когда вообще не знали, какой будет ситуация с украинским футболом. Сегодня мы более или менее знаем, что Шахтер жив, он здесь. Шахтер начинает работу с новым тренером. Чемпионат якобы будет сыгран. Думаю, что еще многое изменится. Сегодня (14 июля – прим.) в Винницу прилетела ракета. Здесь нужно быть очень аккуратным. Шахтер жив, Шахтер не опустил руки.

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Мы прошли через две войны за 8 лет. Надеюсь, что никому больше не придется пройти через это. Мы знаем, что такое потерять свой дом. Но плакать не будем. Мы живы, и мы готовимся. Хотим обрадовать украинский народ. В Лиге чемпионов мы будем представлять Украину. Будем драться за то, чтобы люди получили положительные эмоции", – поделился Срна в интервью клубной пресс-службе.

Отметим, что Шахтер сегодня объявил о назначении Игоря Йовичевича на должность главного тренера команды. Именно под его руководством "горняки" начнут новый сезон.

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