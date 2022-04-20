"Основная идея – показывать миру, показывать Европе то, что произошло в Украине. Как вы заметили, в каждой игре мы делаем определенный месседж о том, что происходит в нашей стране: начиная от детей, погибших в этой войне, и завершая другими проявлениями. Все направлено на то, чтобы как можно быстрее остановить войну, это и есть главная цель нашего турне.

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Ну и, конечно, хотим собрать деньги, чтобы помогать нашей армии, помогать нашему народу. Вот такие две главные идеи. Полагаю, что у нас это хорошо получается. Вот в последнем матче с Фенербахче мы вышли на поле в футболках с фотографией девочки Алисы, которая находится в бомбоубежище на мариупольской "Азовстали", которая хочет вернуться домой и просит о том, чтобы ее спасли. Именно об этом идет речь.

У нас еще будет со Специей матч 26 апреля в Италии и затем 1 мая игра с Хайдуком в Хорватии. Вот такие две встречи, а дальше начинаются национальные сборы. Поэтому мы передадим игроков тренеру сборной и будем наблюдать за ними в футболках национальной команды Украины", – цитирует Палкина официальный сайт Шахтера.

Напомним, дончане уже провели три товарищеских матча – против Олимпиакоса, Лехии и Фенербахче. Параллельно благотворительные спарринги проводит и Динамо.

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