Делегация Шахтера уже в ближайшее время должна вернуться в Украину после зимних сборов.

Шахтер сегодня провел последнюю встречу на зимнем сборе и отправился обратно в Украину, сообщает официальный Instagram клуба.

Сейвы Трубина в видеообзоре матча Шахтер – Рига

После возвращения "горняки" продолжат подготовку к возобновлению УПЛ – вице-чемпиона Украины ожидает встреча с Металлистом 1925.

Добавим, что сегодняшний спарринг Шахтера завершился не слишком удачно – подопечные Де Дзерби расписали мировую с Ригой.

Шахтер расписал ничью с Ригой в последнем спарринге на сборах – молодежь Де Дзерби едва не дожала