Шахтер завершил сборы и отправился в Украину
19 февраля 22:55 - Читати українською
Делегация Шахтера уже в ближайшее время должна вернуться в Украину после зимних сборов.
Шахтер сегодня провел последнюю встречу на зимнем сборе и отправился обратно в Украину, сообщает официальный Instagram клуба.
Сейвы Трубина в видеообзоре матча Шахтер – Рига
После возвращения "горняки" продолжат подготовку к возобновлению УПЛ – вице-чемпиона Украины ожидает встреча с Металлистом 1925.
Добавим, что сегодняшний спарринг Шахтера завершился не слишком удачно – подопечные Де Дзерби расписали мировую с Ригой.
Шахтер расписал ничью с Ригой в последнем спарринге на сборах – молодежь Де Дзерби едва не дожала
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