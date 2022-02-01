Часть футболистов Шахтера вернулись из Турции в Киев клубным самолетом. Некоторые игроки отправились на выходные самостоятельно. Короткие каникулы будут продолжаться до 6 февраля, информирует официальный сайт "оранжево-черных".

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Именно в тот день Шахтер отправится на второй сбор в турецкий Белек. Напомним, во время первого этапа подготовки команда Роберто Де Дзерби сыграла три матча – 4:1 с Вольфсбергом, 0:0 с Мариуполем и 3:2 с Црвеной Звездой.

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