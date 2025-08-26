Журналист Фабио Сормани сообщил, что бразильский Сантос принял предложение Шахтера по Луке Мейреллесу в размере 12 миллионов евро.

Шахтер подпишет очередного бразильца – Романо раскрыл подробности трансфера

Отмечается, что бразильскому клубу в таком случае достанется 70% от этой суммы, то есть 8,4 миллиона. Сантос хочет оставить себе процент от будущей продажи, а Шахтер предлагает процент от прибыли (к стоимости игрока – прим.).

К слову, Мейреллес за основную команду Сантоса начал выступать лишь с января этого года. Статистика не впечатляет – лишь 1 ассист в 17 матчах. Куда ярче он себя проявил за команду U-20 – 14 голов и 1 результативная передача в 25 матчах.

