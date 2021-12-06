– Поражение в Тирасполе было закономерным или просто не повезло? Как завтра избежать ошибок, которые были в первом матче?

– Если проанализировать все матчи, то наша команда заслужила большего, чем сейчас имеет в таблице. Думаю, что примером будут игры с Реалом на выезде и дома с Интером, где мы, думаю, должны были брать больше очков, чем нам удалось. Завтра нужно продемонстрировать хороший атакующий футбол, который воплотится в голы. Избежать проблем, которые были в Тирасполе. Сыграть в обороне надежно и использовать моменты, которые у нас будут.

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– Против каких соперников сложнее играть: против Реала и Интера или против Шерифа, где точно нужны результат и качество игры?

– Если вы заметили, то мы пытались демонстрировать футбол и против Реала, и против Интера. В Лиге чемпионов нет слабых команд. Завтра будет очень важный матч для нас, и неважно, кто против нас выйдет. Нам будет противостоять команда, достойно проведшая эту Лигу чемпионов.

– Уже полгода команда работает с этим тренерским штабом. Как вам работа с Роберто Де Дзерби?

– Прекрасно, ведь он приносит новые идеи. Мы стараемся их выполнять на футбольном поле. Ментальность и эмоции, которые он дает на тренировках, играх, передаются нам. Это придает силы, когда твой тренер всегда в огне, управляет командой, бегает. Нам это помогает.

– Обычно Де Дзерби приводит на пресс-конференцию игрока, который точно выйдет на матч. Кого бы вы хотели видеть своим партнером на футбольном поле.

– Я впервые слышу о такой традиции. Не могу знать завтрашний состав. Если я выйду, мне будет удобно играть с любым партнером. Это не проблема для нас, – сказал Бондарь на пресс-конференции.

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