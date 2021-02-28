Четвертая попытка Каштру обыграть Скрипника, ведь после двух побед дончан в начале этого тренерского противостояния настала пора луганчан. В предыдущих 3 очных встречах "горняки" потеряли 7 очков. Где смотреть матч Шахтер – Заря онлайн? Прямая трансляция на oll.tv по подписке. Игру также можно посмотреть на канале "Футбол 1", где в 16:30 запланирована студия Тур ONLINE. Заря демонстрирует лучшую форму в УПЛ. Команда Скрипника выигрывала 5 туров подряд и утвердилась на 3 позиции. Действующие чемпионы отстают от Динамо на 1 балл. Матч, как и онлайн-трансляция Шахтер – Заря на "Футбол 24", стартует в 17:00. Сможет ли Каштру на фоне усталости после еврокубковых поединков с Маккаби прервать обе серии своего оппонента? Интрига в дуэли тура зашкаливает.

Шахтер – Заря: анонс матча УПЛ

Николай Матвиенко выходит на свой 100 матч за донецкий клуб. Исмаили играет первый официальный поединок с июня 2020 года. Напомним, бразильский левый защитник получил тяжелую травму и лечился почти 9 месяцев.

Шахтер: Трубин – Додо, Витао, Матвиенко, Исмаили – Майкон, Патрик – Тете, Марлос, Тайсон – Мораес

Заря: Василь – Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Рейс – Назарина – Сайядманеш, Юрченко, Кочергин – Гладкий, Кабаев