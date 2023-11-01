"Товарищеский матч Тоттенхэм – Шахтер, сыгранный 6 августа 2023 года в Лондоне на стадионе Тоттенхэм Хотспур, принес доход в 22 миллиона гривен (или 505 тысяч фунтов стерлингов). Эти деньги будут направлены фондом Shakhtar Social на реализацию проектов поддержки и помощи украинцам, пострадавших от полномасштабной войны с Россией

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Также клубы договорились реализовать общий проект стоимостью 50 тысяч фунтов стерлингов для помощи украинским беженцам, которые сейчас находятся в Англии. ФК Шахтер благодарит ФК Тоттенхэм за организацию и проведение на самом высоком уровне благотворительного матча, руководство клуба и всех болельщиков, приобщившихся к сбору средств. Ваша поддержка и солидарность с Украиной и украинским народом в это тяжелое время очень важны для нашей страны", – говорится на официальном сайте "горняков".

Напомним, тогда Тоттенхэм разбил Шахтер со счетом 5:1, а Харри Кейн оформил покер. Позже "шпоры" продали главную звезду в Баварию за 100 млн евро, но это не мешает им сейчас неожиданно возглавлять АПЛ.

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