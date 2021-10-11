Шахтер за прошлый сезон с учетом НДС заработал 2 миллиарда 284 миллиона гривен, сообщает официальный сайт "оранжево-черных".

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Эту сумму составили доходы от продажи и аренды игроков, от УЕФА и ФИФА и от коммерческой деятельности.

В частности, доход от продажи и аренды игроков составил 178 миллионов гривен. УЕФА и ФИФА выплатили донецкой команде 1 миллиард 615 миллионов гривен. Коммерческая деятельность принесла Шахтеру 491 миллионов гривен (от спонсорства и рекламы – 462 миллиона, от реализации ТВ-прав – 14 миллионов, от продажи атрибутики – 8 миллионов, от продажи билетов и абонементов – 5 миллионов, корпоративные ложи – 2 миллиона).

В то же время "горняки" заплатили в государственный бюджет Украины 496 миллионов 996 тысяч гривен налогов.

Расходная статья Шахтера не указывается, поэтому неизвестно, закончил ли клуб сезон 2020/21 в прибыли.

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