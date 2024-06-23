Шахтер сделает хороший бизнес на игроке, о котором некоторые фанаты могли уже и забыть.

Полузащитник "горняков" Дэнил Кастильо близок к переходу в Митьюлланд, утверждает Tipsbladet. В ближайшие дни игрок должен прибыть в Данию, пройти медосмотр и подписать контракт. Шахтер получит 30 млн крон (около 4 млн евро).

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Сами дончане год назад заплатили за игрока ЛДУ Кито всего 800 тысяч евро. Кастильо стал первым эквадорцем в истории Шахтера, однако на поле почти не запомнился – крохи в 6 матчах, всего 41 минута. Зимой 20-летнего опорника отдали в аренду Партизану. Там Кастильо заиграл – 15 матчей, 2 гола и один ассист. К слову, Партизан станет соперником Динамо в квалификации ЛЧ.

Митьюлланд выиграл прошлый розыгрыш чемпионата Дании и также сыграет в квалификации ЛЧ. Этот клуб специализируется на развитии молодых игроков, среди которых был и Артем Довбик.

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