Дончане, как и большинство клубов Украины, продолжают помогать нашей стране в противостоянии с Россией и заботиться о пострадавших.

Шахтер запускает благотворительную программу Football for Peace, сообщает сайт клуба . К помощи переселенцам и пострадавшим детям может приобщиться каждый.

"Была идея объединить Динамо и Шахтер в одну команду без легионеров": Цыганик раскрыл план, которому не дали осуществиться

С сегодняшнего дня на официальной странице проекта можно приобрести уникальный виртуальный билет, стоимость которого составляет 5, 10, 25 или 50 евро. Также у болельщиков есть возможность сделать донат на 100 евро или 250 или просто пожертвовать любую сумму от 1 евро.

Напомним, "горняки" вслед за Динамо отправились в благотворительное турне, где проводят поединки. Вырученные средства идут на помощь Украине в борьбе с рашистами.

"Росіяни – це звірі, а не люди": Георгій Судаков – про диких окупантів, вагітну дружину й мрію усіх українців