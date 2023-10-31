Болельщики "горняков" имеют возможность выбрать самого достойного футболиста дончан за последний месяц.

Шахтер в клубном Telegram-канале объявил претендентов на звание лучшего игрока команды в октябре.

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На награду претендуют голкипер Дмитрий Ризнык, защитник Ярослав Ракицкий, полузащитник Георгий Судаков и нападающий Даниил Сикан.

Проголосовать за кандидатов можно по ссылке.

Напомним, в октябре Шахтер провел 4 матча: разгромил ЛНЗ в УПЛ (3:0), прошел Викторию в 1/4 финала Кубка Украины (3:0), одолел Антверпен в Лиге чемпионов (3:2) и уступил Барселоне (1:2) в этом же турнире.

Шахтер разгромил Викторию и вышел в полуфинал Кубка Украины