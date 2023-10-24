Руководство Шахтера не пожалело ресурсов, чтобы переманить Марино Пушича в Украину.

Ассистент наставника Фейеноорда Арне Слота должен заменить Патрика ван Леувена в донецком клубе. Дарио Срна убежден, что 52-летний иностранец, почти не имея самостоятельного тренерского опыта, сможет улучшить результаты Шахтера.

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По информации СМИ, Марино Пушич станет главным тренером "горняков" уже сегодня. Переговоры прошли без проблем. Фейеноорд согласился отпустить одного из ключевых членов тренерского штаба, поскольку получит от Шахтера финансовую компенсацию, утверждает AD. Сумму отступных нидерландское издание не называет.

Напомним, дончане остались без главного тренера 16 октября. Патрика ван Леувена отправили в отставку всего после 12-ти проведенных матчей. В настоящее время командой руководит Дарио Срна, который уже успел одержать победу над ЛНЗ (3:0). Также хорват будет главным во время матча Лиги чемпионов против Барселоны, который пройдет 25 октября.

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