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Шахтер заплатил за Сиприано 650 тысяч евро

14:56 204 Читати українською
Шахтер заплатил за Сиприано 650 тысяч евро
Паулу Фонсека и Маркиньос Сиприано / Фото: ФК Шахтер

Стала известна сумма, за которую Шахтер приобрел бразильца Маркиньоса Сиприано.

По информации ведущего программы "ТаТоТаке" Сергея Болотникова, Шахтер заплатил за молодого бразильского таланта 650 тысяч евро.

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"Горняки" могли получить футболиста бесплатно, но только в сентябре, однако в Шахтере решили не ждать и выплатить компенсацию Сан-Паулу.

Такая спешка может быть связана с необихднистю включения бразильца в заявку "горняков" на Лигу чемпионов.

Напомним, Шахтер сейчас готовится к новому сезону в Австрии. Сегодня подопечные Фонсеки проведут контрольный матч против турецкого Бешикташа.

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Шахтер Шахтер Маркиньос Сиприано Маркиньос Сиприано
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