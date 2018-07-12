Шахтер заплатил за Сиприано 650 тысяч евро

Стала известна сумма, за которую Шахтер приобрел бразильца Маркиньоса Сиприано.

По информации ведущего программы "ТаТоТаке" Сергея Болотникова, Шахтер заплатил за молодого бразильского таланта 650 тысяч евро.

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"Горняки" могли получить футболиста бесплатно, но только в сентябре, однако в Шахтере решили не ждать и выплатить компенсацию Сан-Паулу.

Такая спешка может быть связана с необихднистю включения бразильца в заявку "горняков" на Лигу чемпионов.

Напомним, Шахтер сейчас готовится к новому сезону в Австрии. Сегодня подопечные Фонсеки проведут контрольный матч против турецкого Бешикташа.

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