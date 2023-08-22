Црвена Звезда должна быть очень довольна соглашением с Шахтером по защитнику Иракли Азарову.

"Горняки" заплатили сербскому клубу 3 миллиона евро, утверждает авторитетный портал Transfermarkt.

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Этот же источник сообщает, что год назад Црвена Звезда отдала Динамо Батуми в 10 раз меньше – 300 тысяч евро. Нынешняя рыночная цена 21-летнего Азарова составляет 1,5 млн евро. За сербский гранд он провел 26 матчей и отличился 3 ассистами.

Если верить Transfermarkt, расходы Шахтера этим летом уже превысили 12 млн евро, а среди продаж – только Анатолий Трубин за 10 миллионов.

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