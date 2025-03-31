Шахтер несколько курьезно потратил деньги, чтобы быстрее вернуть в свое расположение нападающего Антона Глущенко.

Прошлым летом "горняки" выплатили Ворскле 50 тысяч долларов, чтобы досрочно прервать аренду своего воспитанника, утверждает журналист Игорь Бурбас.

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Полтавчане в марте 2024-го "одолжили" Глущенко на год. Молодой вингер не показал ничего заоблачного в футболке Ворсклы – 9 матчей, один гол. Впрочем, Шахтер не пожалел денег ради его раннего возвращения.

В этом сезоне в составе "горняков" Глущенко получает совсем крохи (13 минут в официальных матчах), но недавно отметился дебютным голом за первую команду, поразив ворота Оболони.

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