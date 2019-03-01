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Шахтер заплатил Черноморцу 200 тысяч долларов за победу над Динамо в 2017 году, – ТаТоТаке

20:55 204 Читати українською
Шахтер заплатил Черноморцу 200 тысяч долларов за победу над Динамо в 2017 году, – ТаТоТаке
ФК Шахтер

Шахтер финансово простимулировал Черноморец в 2017 году.

Донецкий клуб заплатил деньги одесскому Черноморцу за победу над Динамо в октябре 2017 года (2:1), сообщает ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

Шахтер заявил Адаменко на весеннюю часть УПЛ – футболист не играл в официальных матчах с 2016 года

Тогда Шахтер заплатил одесскому клубу 200 тысяч долларов. Правда, деньги к игрокам команды не дошли, их получило руководство клуба.

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За месяц до победы над Динамо Черноморец отобрал очки и у Шахтера (0:0), но тогда киевский клуб не стимулировал одесситов.

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Динамо Киев Динамо Киев Шахтер Шахтер Черноморец Черноморец
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