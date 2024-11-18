Действующий чемпион Украины решил заполнить паузу на матчи сборных – в соперниках середняк Первой лиги.

Пресс-служба Шахтера сообщила, что "горняки" договорились с тернопольской Нивой о контрольном матче.

Шахтер раскололся в вопросе трансфера игрока сборной Украины – Палкин не поддерживает Срну

Игра состоится уже завтра, 19 ноября, начало в 14:00. Игру можно будет посмотреть вживую на клубном YouTube.

К слову, тернопольская Нива занимает пятое место в группе А Первой лиги. Шахтер же на третьем месте в УПЛ, отставание от первого Динамо – 6 баллов.

"Ребров жартував: "Вам не дадуть виграти, сьогодні день Києва": від фіналу Кубка з Вінницею до туберкульозу в Німеччині