Шахтер запланировал модернизацию НСК Олимпийский на примере Донбасс Арены
Донецкий клуб имеет грандиозные планы по улучшению качества газона на главной арене Украины.
"Горняки" уже летом этого года хотят улучшить состояние поля на НСК Олимпийский, сообщает ТаТоТаке. Для этого в Шахтере запланировали прошить газон синтетической нитью.
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Такая модернизация позволяет траве переносить большие нагрузки. Интересно, что дончане уже имели опыт идентичных улучшений – это делали на Донбасс Арене и ОСК Металлист.
К слову, ранее СМИ сообщали, что на НСК Олимпийский должна появиться еще раздевалка в цветах "горняков" и офис клуба. Сейчас стадион является домашним для обоих грандов – Динамо и Шахтера.
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