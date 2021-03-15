"Горняки" уже летом этого года хотят улучшить состояние поля на НСК Олимпийский, сообщает ТаТоТаке. Для этого в Шахтере запланировали прошить газон синтетической нитью.

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Такая модернизация позволяет траве переносить большие нагрузки. Интересно, что дончане уже имели опыт идентичных улучшений – это делали на Донбасс Арене и ОСК Металлист.

К слову, ранее СМИ сообщали, что на НСК Олимпийский должна появиться еще раздевалка в цветах "горняков" и офис клуба. Сейчас стадион является домашним для обоих грандов – Динамо и Шахтера.

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