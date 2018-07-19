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Шахтер заявился на сезон УПЛ 2018/19 с Мораесом, Кайоде и Шевченко, но без бразильских новичков

08:49 115 Читати українською
Шахтер заявился на сезон УПЛ 2018/19 с Мораесом, Кайоде и Шевченко, но без бразильских новичков
ФК Шахтер

Стала известна заявка донецкого Шахтера на сезон УПЛ 2018/2019.

Вчера на официальном сайте УПЛ появилась заявка Шахтера на сезон 2018/19. Стоит отметить, что пока не все новички "горняков" были заявлены.

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Жуниор Мораес, Оларенважу Кайоде и Алексей Шевченко в оказались в списке, а вот Фернандо Педро Андраде Майкон и Маркиньос Сиприано пока не заявлены. Отсутствует в списке и бразильский защитник Додо, который уже полгода играет в Шахтере.

Заявка Шахтера на сезон УПЛ 2018/2019:

Вратари: Пятов, Кудрик, А. Шевченко.

Защитники: Ракицкий, Исмаили, Хочолава, Ордец, Кривцов, Матвиенко, Данченко, Бутко.

Полузащитники: Веллингтон Нем, Тотовицкий, Дентиньо, Коваленко, Степаненко, Марлос, Алан Патрик, Зубков, Болбат.

Нападающие: Мораес, Тайсон, Кайоде.

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