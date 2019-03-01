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Шахтер заявил Адаменко на весеннюю часть УПЛ – футболист не играл в официальных матчах с 2016 года

19:37 88 Читати українською
Шахтер заявил Адаменко на весеннюю часть УПЛ – футболист не играл в официальных матчах с 2016 года
Никита Адаменко / Соцсети

Шахтер включил Никиту Адаменко в заявку на вторую часть сезона.

23-летний полузащитник Никита Адаменко попал в заявку Шахтера на весеннюю часть сезона УПЛ, сообщает официальный сайт организации. Хавбек получил 59 номер.

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К слову, Адаменко выступает на позиции вингера, а последний официальный матч 23-летний футболист сыграл в ноябре 2016-го года за Шахтер U-21 против Днепра.

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К слову, в зимнее трансферное окно "горняки" уже подписали Тете, Манора Соломона, Валерия Бондаренко и Маркоса Антонио.

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Шахтер Шахтер Никита Адаменко Никита Адаменко
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