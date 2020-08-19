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Шахтер заинтересован в трансфере бразильца, за которым следят два бывших клуба Каштру

19 августа 23:11 - Читати українською
Шахтер заинтересован в трансфере бразильца, за которым следят два бывших клуба Каштру
Жунинью (справа) / фото с открытых источников

Донецкий Шахтер традиционно сканирует бразильский рынок в поисках усиления.

Полузащитник бразильского Васко да Гама Жуниньо Алмейда попал на радары скаутов Шахтера, утверждает Esporte News Mundo.

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У 19-летнего хавбека летом 2021-го заканчивается контракт, поэтому сейчас Васко пытается уговорить его подписать новое соглашение. В этом сезоне Жуниньо сыграл 8 матчей, а не отметившись результативными действиями.

Футболиста, который может сыграть как в опорной зоне, так и ближе к атаке, хотят видеть в своем составе несколько клубов из Европы. Кроме Шахтера, это португальские Порту и Витория Гимараеш (в обоих работал нынешний наставник "горняков" Луиш Каштру) и испанский Вальядолид.

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Трансферы Алмейда Алмейда Жунінью Шахтер Шахтер Порту Порту Витория Гимараэш Витория Гимараэш Вальядолид Вальядолид
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