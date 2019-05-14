Шахтер заинтересован в трансфере Артура Витора – клуб бразильца хочет подписать Алана Патрика

В донецком Шахтере вскоре может появиться еще один бразилец.

Шахтер заинтересован в трансфере вингера Палмейраса Артура Виктора, который сейчас выступает на правах аренды за бразильский клуб Байя, сообщает ReporterDuBahea.

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"Горняки" уже узнали сумму, за которую Палмейрас готов продать 21-летнего футболиста, и она устроила донецкий клуб. Кроме того, в продаже Артура заинтересовано и руководство Палмейраса.

Байя арендовала Артура до конца года, но, как ожидается, получит компенсацию в случае досрочного расторжения соглашения.

Кроме того, Байя вынуждена искать замену для Артура и оценивает возможность приглашения хавбека Шахтера Алана Патрика.

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