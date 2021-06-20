Как известно, Шахтер почти закрыл трансфер 25-летнего центрального защитника. Предполагается, что Сассуоло получит за своего игрока 12 млн евро.

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Кроме того, дончанам придется заплатить около полумиллиона евро бразильскому Флуминенсе. Первая команда Марлона имеет право на так называемый платеж солидарности, напоминает журналист издания UOL Бруно Андраде.

Напомним, платеж солидарности – денежная компенсация, которая во время платного трансфера футболиста уплачивается новым клубом игрока клубам или школам, которые приняли участие в воспитании футболиста в период с 12 до 23 лет. За Марлона Флуминенсе полагается 3,5% от суммы перехода.

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