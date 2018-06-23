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Шахтер вывел из обращения 33 номер Срны

22 июня 16:50 281 Читати українською
Шахтер вывел из обращения 33 номер Срны
Дарио Срна / фото: ФК Шахтер

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин сообщил, что руководство дончан приняло решение вывести из обращения номер, под которым в течение 15 лет Дарио Срна играл в футболке "горняков".

"Дарио Срна – это эпоха, это легенда, это икона Шахтера. Его любят миллионы болельщиков, его уважают соперники. Он всегда был лидером Шахтера, и его вклад в развитие клуба достоин самых лучших слов и самых громких аплодисментов. Но жизнь продолжается, и нам нужно двигаться вперед.

Шахтер попрощался с Срной

В знак огромного уважения перед его заслугами, впервые в истории клуба мы приняли решение вывести из обращения 33-й номер. Это номер Дарио Срны, теперь – навсегда.

Мы обязательно организуем для Дарио матч, в котором он еще раз выйдет на поле в футболке Шахтера. Мы не говорим Дарио прощай, мы говорим ему до свидания. Уверен, он вернется в Шахтер и принесет еще много пользы нашему лубу. Спасибо, Дарио! Браво, Капитан!", – цитирует Палкина официальный сайт Шахтера.

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Шахтер Шахтер Дарио Срна Дарио Срна Сергей Палкин
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