Сейчас дончане ведут переговоры о переходе вингера в Фулхэм, сообщает журналист Виктор Вацко. "Горняки" готовы отпустить Кевина за 45 миллионов евро, однако англичане предложили 35 миллионов с дополнительными бонусами.

Отмечается, что Шахтер уже нашел замену своему игроку. В случае продажи вингера, клуб подпишет бразильского футболиста, имя которого не называется. Ранее сообщалось, что Шахтер хотел получить 50 миллионов евро за трансфер Кевина, однако снизил свои требования.

К слову, в текущем сезоне Кевин провел 3 матча в составе "горняков", забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 млн евро.

