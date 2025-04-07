Недавно в сети завирусилось видео, на котором 35-летний футболист Динамо вступил в перепалку с болельщиком во время разминки перед матчем 1/4 финала Кубка Украины против Руха (1:0). В видео игрок разговаривал с молодым фанатом, спросив: “Смотри, тебе сколько лет? 14?” А мне 35. Я старше тебя на сколько лет? Посчитай. На 21. И ты как меня называешь? Ярмола, Ярмола?“

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В ответ на этот инцидент пресс-служба Шахтера опубликовала видео, где Андрей Пятов вместе с комиком Амилем Насировым разыграли сценку.

В ролике Насиров обращается к Пятову по имени и отчеству, на что легендарный голкипер отвечает: "Что ты хочешь, малый, сколько тебе лет?" "30", – отвечает комик. На что Пятов шутит: "Ну я тебе не Андрей Валерьевич, я кудрявый".

К слову, сейчас Динамо уверенно возглавляет турнирную таблицу УПЛ с 57 очками, оставляя позади Александрию (53) и Шахтер, который имеет 47 баллов и матч в запасе. Несмотря на разгром Вереса, отставание "горняков" от киевлян остается серьезным – 10 очков.

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