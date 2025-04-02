Тренеры не удивили при выборе состава

Стартовая одиннадцатка Александрии почти никогда не меняется – разве что из-за травм, но сейчас лазарет пуст (там только Шулянский). Руслан Ротань выставил привычный лайн-ап. Марино Пушич тоже не стал изобретать велосипед, однако некоторые вещи отметить можно.

Выход Пушича и Ко в полуфинал Кубка Украины в видеообзоре матча Александрия – Шахтер

Во-первых, в состав после дисквалификации вернулся Матвиенко. Во-вторых, Марлон переместился на место "восьмерки", заменив Бондаренко – очевидно, решение было продиктовано желанием улучшить баланс, ведь Артем очень слаб в обороне и медленный для переходных фаз. Соответственно, позицию опорника закрыл Назарина, который провел фантастический поединок против Александрии в чемпионате.

Ротань не стал повторять ошибок прошлого

Осенью "горожане" шокировали Шахтер четырьмя забитыми голами. "Горнякам" в чемпионате столько не забивали с 2016 года, однако в марте Руслан Ротань отошел от смелой игры. Александрия сосредоточилась на нейтрализации дончан – и действовала очень хорошо в первые 60 минут, не дав провести по собственным воротам ни одного удара. Вот только потом команда устала, а свежий Судаков устроил разгром за 16 минут.

Повторять эту ошибку "горожане" не стали. В первом тайме Александрия сделала ставку на агрессивный футбол. "Желто-черные" работали по классическим шаблонам – с высокой интенсивностью в среднем блоке, с проактивностью (то есть с выдергиванием из линии и игрой на опережение) и с короткими розыгрышами в билд-апе (при активной роли голкипера).

Что наиболее важно, хозяева постоянно лезли вперед, причем коллектив атаковал по-разному. Были и традиционные прорывы вингеров, и забегания за спины на флангах (в том числе – от центрхавов), и диагональные переводы. В середине первого тайма Александрия уже раскатывала затяжные комбинации с отрезающими передачами на чужой трети, привлекая к завершающим фазам центрбека Кампуша.

Александрия могла прибить Шахтер

Футбол "горожан" в первом тайме оказался эффективным и у собственных ворот, и у чужих. На этом отрезке хозяева могли забивать минимум трижды. Так, уже на 12-й минуте Калюжный пробивал с отскока с линии полукруга, направив мяч под перекладину – рикошет очень смягчил удар, однако само наличие выстрела с такой позиции должно было бы напугать "горняков".

На 39-й минуте все тот же Калюжный стрелял с дистанции мимо правой стойки.

Вообще, влияние Суперивана на движение мяча в атаке оказалось очень высоким – оказывается, александрийский опорник может не только разрушать, хотя в плане единоборств и проактивности он тоже выделялся. Калюжный стал одной из главных проблем Шахтера при игре на переходных фазах, выигрывая ничейные мячи и срывал контратаки в зародыше.

Также следует отметить Цару. На 38-й минуте Теди организовал опасный штрафной, открывшись в ширине и дождавшись рывка Мартынюка по левому флангу. Вингер умудрился отдать пас между ног Винисиусу, а фулбека Александрии уже сбил Педриньо.

Сам розыгрыш стандарта завершился ударом в лицо Кевину, но вторую фаза этого эпизода завершилась дальним выстрелом Калюжного мимо правой стойки.

На 41-й же Цара мог открывать счет, замкнув кросс Мишнева на дальней штанге. Албанцу никто не мешал, однако тот пробил по воробьям.

А вот Филиппов за минуту до этого пробивал низом, замыкая прострел Кравченко на ближнюю – Марлон допустил техническую ошибку в данном эпизоде, но затем спас, накрыв удар Александра.

А вот в актив Шахтера в первом просто нечего занести. До перерыва вспоминается только классная подача от Педро после обыгрыша Кравченко – Эгиналду замыкал, но мяч улетел в небо. Вот и вся острота.

Возможно, подопечные Марино Пушича и не играли ужасно. Большую часть встречи игра выглядела более-менее равной, однако на отдельных отрезках донетчан прижимали. Да и в целом равная игра против Александрии – это не то, чем должен гордиться Шахтер. Особенно при двух ударах по воротам.

Второй тайм – возвращение в март

К сожалению, команда Руслана Ротаня не смогла сохранить такой же уровень агрессии после перерыва. В режиме первого тайма команда работала не более 15 минут, а уже в середине второго футбол "желто-черных" стал напоминать мартовскую встречу. Александрия перешла к сдерживанию Шахтера.

Как и месяц назад, "горожане" не ставили простой "автобус". Они держались в компактном среднем блоке, встречали соперника достаточно высоко, старались перехватывать и отбирать мячи на чужой половине.

Был даже высокий прессинг.

Кроме того, Руслан Ротань оперативно выпускал свежих футболистов – Цару, Филиппова, Мишнева, Безерру и Шепелева постепенно заменили Ндика, Ковалец, Мишнев, Джевани и Шостак. Это помогало прочности блока, но в целом снизило уровень футболистов на поле.

Александрия пыталась атаковать и контратаковать, однако игровые принципы на этом отрезке ощутимо упростилась. Как следствие, моментов у хозяев не возникало – хозяева организовали несколько неприятных ситуаций в штрафной, но не более. Впрочем, Шахтер тоже создал мало.

Во втором тайме в актив донетчан можно занести только полтора эпизода. Так, на 58-й минуте Педриньо зацепился за отскок на линии штрафной и нанес мощный удар, однако получилось высоковато.

На 86-й же Марлон развернулся на линии полукруга и выкатил пас на правый край, а Винисиус прострелил вдоль линии вратарской.

Передачу заблокировали, мяч при попытке выноса отскочил на Марлона, а тот вколотил в ворота без Ермакова. Калюжному удалось заблокировать удар. Вот и все моменты Шахтера.

В целом, оборонительный план Руслана Ротаня работал отлично, хотя существовал риск повторения ситуации с мартовской встречи. К сожалению для фанов Шахтера, Судаков и другие звезды оставались незаметными, а замены Марино Пушича улучшения не принесли. Во втором тайме Назарина, Эгиналду и Педриньо уступили место Алиссону, Бондаренко и Траоре.

Шахтер дожал

Стоит отметить, что уже с 70-х минут футбол Александрии стал пассивным, а в овертаймах команда уже не имела сил для интенсивной игры, как до перерыва. Подопечные Руслана Ротаня еще пытались встречать выше, но эффективность стала нулевой. В основном команда откатывалась в низкий блок, а контратаковала очень редко.

Марино Пушич же провел странную замену на последние полчаса, сняв с пробега Марлона ради Граама. Таким образом, команда вообще осталась без футболистов, способных закрыть позицию опорника – туда пришлось перейти Матвиенко. Николай впервые за всю карьеру сыграл в роли "шестерки".

Впрочем, уставшая Александрия уже не представляла особой опасности в центре. В овертаймах Шахтер доминировал по всем параметрам. Что наиболее важно, лидеры гостей вновь стали заметными – и они начали создавать настоящие голевые моменты.

Уже на 95-й минуте Судаков шикарно пропустил передачу Кевина на ход Траоре, организовав нападающий выход один на один. Лассина завершал ударом, однако Ермаков парировал.

На 105-й же Судаков выдал шикарный разрезной пас на ход Алиссону (хотя там, возможно, был офсайд). Бразилец влетел на правый край штрафной и оказался перед Ермаковым, хотя угол был практически нулевым. Голкипер снова выиграл дуэль.

Впрочем, на 110-й минуте ему таки пришлось вынимать мяч из сетки. Шахтер заработал штрафной, Судаков отдал пас мимо стенки на левый край штрафной, а там Кевин качнул защитника. Бразилец завершил эпизод обводящим ударом в дальнюю девятку – 0:1! Этот гол оказался победным.

Таким образом, Шахтер стал вторым полуфиналистом Кубка Украины 2024/25. Вчера в эту стадию пробилась Буковина, а последние две путевки в 1/2 финала разыграют пары Динамо – Рух и Верес – Полесье.

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