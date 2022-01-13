Игроки Шахтера сегодня, 13 января, вышли из отпуска и стали проходить медосмотр перед началом зимних сборов, сообщает официальный сайт клуба.

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Футболистов разделили на 3 группы, которые в течение следующих трех дней будут проходить медицинский осмотр. Сегодня в клинику приехали 8 представителей Шахтера: Тимур Пузанков, Валерий Бондарь, Ефим Конопля, Виктор Корниенко, Артем Бондаренко, Михаил Мудрик, Георгий Судаков и Даниил Сикан.

В пятницу и субботу медосмотр пройдет остальные игроки команды, а в воскресенье, 16 января, "горняки" отправятся на сборы в Турцию.

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