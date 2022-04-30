"Горняки" нашли еще один способ, чтобы помочь соотечественникам.

Шахтер выпустит и разместит эксклюзивную коллекцию NFT на платформе Binance NFT, сообщает официальный сайт "оранжево-черных".

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Аукцион начнется 7 мая и продлится неделю. Каждый из участников, предложивших самую высокую цену за NFT, получит одну из 9 футболок Шахтера с логотипом Football for Peace из лимитированной серии. На футболках оставят свои автографы игроки и тренеры Шахтера.

Вдобавок к выставленным на аукцион лотам для покупки Binance NFT Marketplace также будут доступны 10 000 мистери-боксов (коробок с сюрпризом) по цене 10 BUSD (10 байнанс-долларов) за каждую.

Доходы от аукциона и реализации мистери-боксов будут переданы в фонд Shakhtar Social и Благотворительный фонд Binance. Вырученные средства направят на поддержку нуждающихся в гуманитарной помощи пострадавших от войны украинцев.

Напомним, Binance NFT – одна из самых быстрорастущих платформ, которая является торговой NFT-площадкой компании Binance, ведущей мировой экосистемы блокчейнов и провайдера криптовалютной инфраструктуры.

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