Донецкий клуб крутым видеороликом вспомнил историю клуба – со дня основания до наших дней.

"Горняки" в соцсетях опубликовали клип к 85-му дню рождению клуба, который празднуют сегодня. Видеоролик посвятили всем, кто помогал писать историю Шахтера.

Палкин анонсировал "большие изменения" в Шахтере в день рождения клуба

Весь клип сопровождался песней "Спят курганы темные". Современную аранжировку композиции предоставил известный музыкант The Maneken, а исполнил ее защитник "оранжево-черных" Сергей Кривцов.

К слову, за свою историю Шахтер по 13 раз торжествовал в чемпионате Украины и Кубке. В активе "горняков" 8 триумфов в Суперкубке Украины и еще 4 победы в чемпионате СССР. Наивысшим достижением дончан в Европе является победа в Кубке УЕФА сезона 2008/09.

Шевченко у Шахтарі – як відповідь Динамо та Луческу: несподіваний варіант і ще 5 тренерів на заміну Каштру